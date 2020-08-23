Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 над количеством выздоровевших за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве и во всех, кроме Херсонской, областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121), Тернопольской (119) и Закарпатской (102) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 39 новых случаев заболевания COVID-19 и 33 случая выздоровления, сейчас в области болеет 883 человека (на 6 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 50 новых случаев заболевания и 1 человек умер, сейчас болеет 1 336 человек (на 49 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 34 новых случая заболевания, 1 - смерти и 8 случаев выздоровления, сейчас болеет 732 человека (на 25 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 19 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 360 человек (на 19 больше за сутки);

- в Житомирской области 87 человек заболели за сутки и 3 человека скончались, сейчас болеет 1 033 человека (на 84 больше за сутки);

- в Закарпатской области 102 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 74 – выздоровления, сейчас болеет 3 722 человека (на 27 больше за сутки);

- в Запорожской области 44 новых заболевших, случаев смерти и выздоровлений нет, сейчас болеет 540 человек (на 44 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 174 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 8 – выздоровления, сейчас болеют 4 604 человека (на 164 больше за сутки);

- в Киеве 307 новых случаев заболевания, 2 человека умерли, 84 выздоровели, сейчас болеет 7 881 человек (на 221 больше за сутки);

- в Киевской области 71 человек заболел и 18 выздоровели, сейчас болеют 1 547 человек (на 53 больше за сутки);

- в Кировоградской области 8 человек заболели за сутки и 1 выздоровел, сейчас болеет 45 человек (на 7 больше за сутки);

- в Луганской области 11 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления, всего болеет 89 человек (на 7 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 146 новых случаев заболевания COVID-19, 4 случая смерти и 48 случаев выздоровления, сейчас болеют 8 979 человек (на 94 больше за сутки);

- в Николаевской области 43 новых случая заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 425 человек (на 42 больше за сутки);

- в Одесской области 121 новый случай заболевания и 2 – смерти, сейчас болеет 4 132 человека (на 119 больше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания и 1 случай выздоровления, сейчас болеет 177 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ровенской области 77 новых случая заболевания, 3 – смерти и 27 случаев выздоровления, сейчас болеет 2 312 человек (на 47 больше за сутки);

- в Сумской области 20 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеет 634 человека (на 19 больше);

- в Тернопольской области 119 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 7 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 752 человека (на 109 больше);

- в Харьковской области 169 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 169 – выздоровления, сейчас болеют 4 414 человека (на 37 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 человека за сутки заболели и 2 – выздоровели, всего, как и сутки ранее, болеет 91 человек;

- в Хмельницкой области 42 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 706 человек (на 42 больше за сутки);

- в Черкасской области 38 человек заболели и 8 – выздоровели, сейчас болеют 358 человек (на 30 больше за сутки);

- в Черновицкой области 213 новых случаев заболевания, 2 – смерти, 46 человек выздоровели, сейчас болеет 2 818 человек (на 165 больше за сутки);

- в Черниговской области 45 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 882 человека (на 45 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1 987 заболевших за сутки COVID-19, при этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли. Сейчас в стране коронавирусом болеет 50 452 человека, что на 1 460 больше, чем днем ранее.