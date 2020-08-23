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11:14 23.08.2020

Письмо Кравчука о соответствии постановления о  местных выборах Минским соглашениям поступило в Раду и передано на рассмотрение в комитеты - Разумков

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Письмо Кравчука о соответствии постановления о  местных выборах Минским соглашениям поступило в Раду и передано на рассмотрение в комитеты - Разумков

Письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука в Верховную Раду о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям поступило в Верховную Раду и передано на рассмотрение парламентских комитетов, заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы", - сказал Разумков журналистам на брифинге у здания Верховной Рады.

Прогнозировать результаты рассмотрения обращения главы украинской делегации в ТКГ в Минске в парламентских комитетах спикер Рады не стал.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", - добавил спикер парламента.

Председатель ВР также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, то стоило бы услышать позицию и других представителей, в том числе и представителей Офиса президента - Андрей Борисович Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях", - сказал Разумков.

Теги: #ордло #выборы
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