Порошенко: Наш сине-желтый флаг - настоящий символ силы и непобедимости украинского народа

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Государственного Флага Украины.

"Поздравляю всех, у кого Украина в сердце, с Днем Государственного Флага! Горжусь, что я Украинец! Слава Украине! Героям Слава!", – говорится в поздравлении Порошенко, опубликованном на сайте "Европейской солидарности" в воскресенье утром.

Лидер партии отметил, что сине-желтый флаг - настоящий символ силы и непобедимости украинского народа. "За этот флаг славные сыны Украины в разные времена отдавали свободу, здоровье и даже жизнь. Под этим флагом поколения украинцев боролись желанную независимость. Под этим флагом разворачивалась борьба за наше европейское будущее во время Революции Достоинства", – добавил политик.

Пятый президент Украины подчеркнул, что под украинским флагом были освобождены Славянск, Лисичанск и Северодонецк, а также две трети временно оккупированного Донбасса.

"Несмотря на это знамя, мы вспоминаем и чтим героизм воинов УПА, героев национально-освободительной борьбы всех времен, героизм тех, кто боролся и борется за то, чтобы сохранить государство сейчас", – написал Порошенко.