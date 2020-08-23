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10:41 23.08.2020

У Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага

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У Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага

У здания Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага в честь Дня государственного флага Украины.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на площади Конституции при участии бойцов почетного караула Национальной гвардии и оркестра состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага в честь Дня государственного флага Украины.

На мероприятии присутствовали члены правительства, главы парламентских комитетов и представители депутатских фракций и групп. С поздравлением к украинцам выступил спикер ВР Дмитрий Разумков.

После этого бойцами почетного караула НГУ было исполнено показательное выступление, а завершилось мероприятие проходом оркестра Нацгвардии перед зданием парламента.

Теги: #празднование #день_флага
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