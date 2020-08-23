Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - говорится в поздравлении президента на его странице в Telegram-канале в воскресенье утром.

Зеленский попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.

"Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - написал глава государства.