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09:11 23.08.2020

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

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Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - говорится в поздравлении президента на его странице в Telegram-канале в воскресенье утром.

Зеленский попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.

"Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - написал глава государства.

Теги: #зеленский #поздравления
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