Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", - говорится в поздравлении президента на его странице в Telegram-канале в воскресенье утром.

Зеленский попросил украинцев вывесить флаг Украины со своего окна, либо повязать на руку сине-желтую ленту.

"Просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - написал глава государства.

В то же время, на странице Команды Зеленского в соцсети Фейсбук, президент Украины пообещал приложить усилия для того, чтобы "украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму". "Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет", - заявил Зеленский.

Он также призвал сограждан делиться историями о украинском флаге в интернете, "рассказать своим детям, что тот означает, или вывешивать флаги из своих окон".