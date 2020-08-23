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08:54 23.08.2020

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

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В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость", конкурсные фильмы можно смотреть онлайн, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Сегодня кинофестиваль "Молодость" - это один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы. Очень приятно, что к нам приехали гости из Германии, Швейцарии, Румынии, Польши и Канады, США, Дании и многих других стран. В этом году на фестивале представят 150 лент! Поэтому в течение ближайших семи дней нас ждет много эмоций и открытий", - сказал мэр.

Он отметил, что увеличивается и география фестиваля. Кроме кинотеатра "Жовтень", фильмы можно будет посмотреть в Доме кино и под Аркой дружбы народов.

Кличко подчеркнул, что в новых реалиях в 2020 году фестиваль пройдет с привлечением онлайн-платформы. Все желающие смогут бесплатно смотреть конкурсные фильмы онлайн. Также зрители смогут отдать голос за картину, которая им понравится. "И почетную награду "Золотой Скифский олень" получат фильмы и актеры, которые понравятся большему количеству поклонников кино", – добавил мэр.

"Мне очень приятно, что все больше международных событий - культурных, спортивных и других - происходит именно в Киеве. Это поднимает престиж не только столицы, но и нашего государства в целом. И мы, как столичные власти, и в дальнейшем будем оказывать поддержку и содействие в организации и проведении таких важных событий. Поэтому успеха нынешней "Молодости"! Пусть царит в Киеве кино", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавируса COVID-19 и продолжением карантина, кинофестиваль "Молодость", ранее запланированный на проведение с 30 мая по 7 июня 2020 года, перенесен на летний сезон.

Теги: #киев #кинофестиваль
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