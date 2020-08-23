Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

В субботу, 22 августа, российские наемники единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе открывая огонь из гранатомета, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали… Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в воскресенье.

Украинские военные уточнили, что один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано у Марьинки.

"С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина", – сказано в сообщении.