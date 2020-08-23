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01:32 23.08.2020

Уруский посетил завод "Океан" в Николаеве

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Уруский посетил завод "Океан" в Николаеве

В пятницу, 21 августа, судостроительный завод "Океан" в Николаеве посетил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Как сообщила пресс-служба завода, визит Уруского был организован в рамках ознакомления министра с предприятиями, работающими для военно-промышленного комплекса. "Во время посещения завода собственники Василий и Николай Капацыны лично провели экскурсию и показали министру возможности предприятия для строительства и ремонта военных кораблей. А также новые современные линии оборудования, предназначенные для металлообработки и сборки корпусов", – сказано в сообщении.

В информации отмечается, что вице-премьеру были представлены логистические возможности предприятия, а также показана готовность завода к работе над заказами с высоким уровнем секретности.

"Мы, как владельцы предприятия и патриоты Украины, осознаем важность заказов для оборонно-промышленного комплекса нашей страны и готовы отдавать приоритет таким проектам", - отметил Василий Капацына.

Собственники поделились своими планами по развитию судоремонтных мощностей на завод "Океан" и показали модернизированное судно для  турецкого крупного перевозчика.

С 2019 года завод "Океан" не только выполняет заказы по судостроению и судоремонту, а также изготавливает металлоконструкции для инфраструктурных проектов. Среди них - мост на Владимирской горке и Шулявский путепровод в Киеве.

По личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец Станицы Луганской. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион", построены баржи по заказу нидерландской компании Eurobulk.

Теги: #судостроение #николаев
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