Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца с участием международных наблюдателей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президенту Беларуси Александру Лукашенко следовало бы в сложившейся ситуации провести в короткие сроки повторные выборы президента этой страны.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед!", - сказал Зеленский в интервью Euronews.

Президент Украины также подчеркнул, что пригласил бы на эти выборы всех возможных международных наблюдателей.