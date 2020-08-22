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23:48 22.08.2020

Колесникова призвала белорусов сохранять мирный характер протестов в Беларуси

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Колесникова призвала белорусов сохранять мирный характер протестов в Беларуси

Член координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге у Дома правительства в Минске призвала белорусов к продолжению мирных протестов.

"Мне кажется, это очень классная традиция – каждый вечер мирные граждане гуляют по своему городу (…) очень важно – поддерживать эту дружескую и миролюбивую атмосферу в Беларуси и в Минске", - заявила Колесникова, выступая перед митингующими.

Между тем, на акцию к Дому правительства также пришел член координационного совета оппозиции, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Общаясь с протестующими, он в свою очередь отметил, что "мы (координационный совет – ИФ) не можем призывать к акциям, потому что любой наш призыв к какой-то манифестации, акции - это завтра: автозак, Следственный комитет и пошло".

"Вы ж видели, что возбуждено уголовное дело (против координационного совета оппозиции – ИФ), хотя, я как юрист говорю, ни одного элемента, состава преступления нет".

Латушко подчеркнул, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом. Мы не являемся институтом правовым, который может заменить правительство, или президента, или парламент. У нас нет таких ни полномочий, ни задач. Мы просто говорим, что настало время услышать народ. Услышать и сделать из этого конкретные четкие выводы".

Как сообщалось, в центре Минска проходит массовая акция протеста. Многочисленная колонна прошла по проспекту Независимости.

Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка также прошла мирная акция против насилия.

Как сообщалось, в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #оппозиция #минск #протесты #беларусь
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