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22:24 22.08.2020

Зеленский и Эрдоган обговорили дальнейшее сотрудничество Украины и Турции

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Зеленский и Эрдоган обговорили дальнейшее сотрудничество Украины и Турции

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с пезидентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой затронули вопросы сотрудничества в сфере торговли, безопасности и обороны, а также в освобождении украинских граждан удерживаемых Россией, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Президент Турции поздравил президента Украины и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которые происходят во время борьбы с коронавирусом. Он также поздравил Зеленского с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен во время боевых действий", - сказал Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сторонами было положительно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Зеленский поздравил Эрдогана с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением коронавируса и договорились и в дальнейшем координировать усилия в борьбе с пандемией и ее последствиями.

Собеседники обсудили ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов, в частности строительства автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц АР Крым.

Президент Украины выразил благодарность турецкому коллеге за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также при содействии освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбаса.

Отмечается, что по инициативе Зеленского был обговорен вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - подчеркнул глава Украины.

Сторонами была отмечена важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1,4 тыс. товарных позиций. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", - уточнил Зеленский.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинско-турецкой стратегического партнерства и имеет значительный потенциал.

"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированные в Украине на последнюю декаду сентября", - отметил Зеленский.

Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию. Стороны также обсудили подготовку к очередному заседанию Стратегического совета высокого уровня.

Теги: #турция #украина #сотрудничество
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