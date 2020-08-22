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21:23 22.08.2020

Кличко в Киеве открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины

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Кличко в Киеве открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины

Киев. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня государственного флага Украины в Киеве открыл мемориал, где на самом высоком флагштоке подняли самый большой национальный флаг, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Мэр Киева Виталий Кличко на печерских холмах открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины", – говорится в сообщении КГГА, обнародованном в субботу вечером.

Отмечается, что на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развивался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня украинский флаг - это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашей страны. С украинским флагом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И отметил, что на печерских холмах, на церемонии открытия крупнейшего украинского флага присутствуют люди, которые знают цену национальному флагу и которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги пробитые пулями и залиты кровью. Мы видели героев, бестрашно вступали в бой, чтобы установить государственный флаг на нашей земле", - сказал мэр.

Он отметил, что победный сине-желтый флаг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены борются за золото на мировых соревнованиях, украинские исполнители покоряют Евровидение. "Украинский флаг можно увидеть в самых отдаленных уголках мира, где живут украинцы. С ними всегда символ и частичка их страны", – добавил столичный градоначальник.

"Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа, ибо я был и есть частью, представителем своей страны - под ее флагом", - подчеркнул Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия крупнейшего государственного флага на флагшток исполнила известная украинская крымско-татарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Проект по установке флагштоке и флага реализован на средства меценатов.

"Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет видно из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока - около 90 метров. А размеры полотнища - 16 на 24 метра", – констатировали в КГГА.

Теги: #кличко
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