"За майбутнє" требует от президента и правительства не допустить злоупотреблений при закупках медоборудования

Проверки фактов возможных злоупотреблений, которые могут происходить в рамках программы реформирования экстренной медицинской помощи, и предотвратить попытки злоупотреблений для жизни и здоровья граждан - к президенту и правительству обратился сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко.

Политик отмечает: в СМИ появилась информация, что при принятии решений по обустройству приемных отделений опорных больниц МЗ почему-то отказалось от закупки оборудования, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи, а считает нужным централизованную закупку только эндоскопических стоек, компьютерных томографов и ангиограммов. На то, чтобы ввести их в эксплуатацию, нужны будут дополнительные средства и квалифицированный персонал, а, следовательно, это может и не состояться. Такие примеры приводит в своем блоге кандидат медицинских наук, хирург С. Калинчук.

"В то время, как районные, городские больницы, остро нуждаются в оборудовании, медицинских материалах, а также средствах на обеспечение достойной оплаты труда медработников, правительство, как следует из обнародованной информации, приняло решение, реализация которого может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", - отмечает в обращении Тарас Батенко.

Нардеп добавляет: выгоду от таких правительственных решений получат приближенные к чиновникам лица, которые заработают на оборудовании. А вот для самих медицинских учреждений последнее станет обузой и не сможет использоваться для эффективного спасения жизни пациентов.

В то время, как для отделений экстренной медицинской помощи нужны аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, аппараты УЗИ и т.п., их, по логике правительства, должны покупать сами опорные больницы.

"Таким образом, реализация чиновниками Министерства здравоохранения Украины этого стратегического проекта может привести к фактическому разрушению всей системы экстренной медицинской помощи", - комментирует Тарас Батенко.