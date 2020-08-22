Для Киево-Святошинского района Киевской области введен «оранжевый» уровень опасности COVID-19

С 00.00 часов 24 августа для Киево-Святошинского района Киевской области установлен «оранжевый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, сообщает пресс-служба обгосадминистрации в субботу .

Согласно принятому в пятницу, 21 августа, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению, «желтый» уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, а также в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах.

«На такие меры приходится идти из-за значительного увеличения больных коронавирус в указанных населенных пунктах. Сейчас должны четко отработать механизм избежание негативных последствий и дальнейшего распространения болезни », - отметил глава ОГА Василий Володин.

На территории остальных районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «зеленого» уровня эпидемической опасности.

Члены комиссии обсудили дальнейшую подготовку ко второй волне эпидемии, которую ожидают с приходом осеннего периода, благоприятного для респираторных заболеваний.

Сейчас больницы области полностью обеспечены средствами личной защиты, готовятся больницы второй очереди для приема инфицированных больных, продолжают обеспечения кислородом, в том числе заказывают концентраторы и генераторы кислорода для больных с осложнениями.

Участники заседания также обсудили меры обеспечения общественного порядка и другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью региона во время эпидемических ограничений.