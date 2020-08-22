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16:49 22.08.2020

У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

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У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

Глава Тернопольской облгосадминитсрации Владимир Труш сообщил, что заболел коронавирусом.

"Только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат", - написал он в Фейсбук в субботу.

"Вместе с медиками, полицией, спасателями мы были и остаемся на передовой борьбы с коронавирусом. Я понимал, что постоянно нахожусь в зоне риска, но как глава области не имел права не помочь, не выслушать, не решить ...", - отметил Труш.

"Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно. За время эпидемии мы уже выработали этот навык. Буду каждый день информировать вас о состоянии дел ", - сообщил глава области и призвал жителей соблюдать карантинные меры, поскольку "коронавирус может снова парализовать Тернопольскую область", где "статистика печальна".

Теги: #коронавирус #тернопольская_ога #глава
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