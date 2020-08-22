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16:24 22.08.2020

Албания и Черногория – в «красной» зоне по COVID

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Министерство здравоохранения Украины обновило в субботу список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню заболеваемости COVID-19: Албания и Черногория для украинских туристов перенесены в "красную" зону, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Фейсбук.

Болгария, Египет, Турция и Хорватия – находятся в "зеленой" зоне.

Госагентство по туризму напоминает, что после возвращения из отдыха в странах «красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении «Дий вдома». Досрочном прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Иностранцам обязательно иметь страховой полис, покрывающий COVID-19.

Полный обновленный список стран по зонам на сайте Минздрава: https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-22-serpnja-2020-roku

Теги: #албания #коронавирус #черногория
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