СБУ в Запорожье разоблачила экспертную фирму на занижении стоимости коммунальной земли

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье пресекли противоправную деятельность частной экспертной фирмы, которая способствовала искусственному занижению стоимости коммунальной земли.

Как сообщает пресс-центр СБУ, коммерсанты заключили ряд договоров с Запорожским городским советом на оценку земли под строительство, однако злоумышленники решили получить из этого дополнительную выгоду. Так, по заказу покупателей эксперты "удешевляли" землю в несколько раз, за что получали свой процент от незаконно сэкономленной суммы.

Установлено, что во время оценки участка на окраине города, выделенной горсоветом под ведение бизнеса, злоумышленники занизили ее стоимость почти в 2 раза, что привело к недополучению местным бюджетом более 2,5 млн грн.

Сейчас директору экспертной фирмы сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Также на земельный участок наложен арест. Кроме того, СБУ инициировала проведение экспертиз по реальной стоимости ранее оцененных фирмой земельных участков в областном центре.

Продолжаются следственные действия, устанавливается возможная причастность должностных лиц горсовета к махинации.