События

15:00 22.08.2020

В Польше за сутки подтверждены 900 новых случаев COVID-19

1 мин читать

В Польше за минувшие сутки подтверждены 900 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, выздоровели 632 человека.

Ранее, 21 августа, был антирекорд – 903 новых случая заражения, 20 августа было 767 новых заболевших, 19 августа - 735 человек, 18 августа - 597 случаев инфицирования.

Количество активных больных в стране в пятницу составляет 17 569 человек, что на 255 человек больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 61 181 случай инфицирования коронавирусом, умерли 1951 человек, выздоровели 41 661 человек.

Теги: #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 22.08.2020
Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

Зеленский: без правильного отношения граждан нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии Covid-19 – медицина не сможет выдержать

11:13 22.08.2020
В Германии за сутки выявили более 2 тыс. заражений COVID-19

В Германии за сутки выявили более 2 тыс. заражений COVID-19

10:44 22.08.2020
В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 59 новых случаев

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 59 новых случаев

10:30 22.08.2020
Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

10:22 22.08.2020
Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в Херсонской области – СНБО

Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в Херсонской области – СНБО

09:29 22.08.2020
В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

08:19 22.08.2020
В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

22:41 21.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

21:32 21.08.2020
В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

19:07 21.08.2020
Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с полуночи осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета - Минобороны

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 59 новых случаев

Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

Количество больных COVID-19 за сутки не увеличилось только в Херсонской области – СНБО

В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

ГБР завершило расследование похищения и пыток активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Российские наемники с полуночи осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета - Минобороны

В «Борисполе» у гражданина Китая обнаружили редкий янтарный камень

Катера Мариупольского отряда Морской охраны провели стрельбы в море

Зеленский с супругой попрощались с Патоном

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий 23-24 августа перекроют движение на центральных улицах

Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

В Украине 22 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Три взрыва прогремели в Кабуле, один человек погиб, четверо ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА