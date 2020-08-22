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14:17 22.08.2020

ГБР завершило расследование похищения и пыток активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

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ГБР завершило расследование похищения и пыток активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

 Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, которые 21 января 2014 года активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева.

Как сообщает пресс-служба ГРБ в субботу, двое лиц подозреваются в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украини); создании, руководстве преступной сообществом или преступной организацией, а также участия в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020)).

Также один из фигурантов также подозревается в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины); истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины); подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020)); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020)).

Отмечается, что в связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Теги: #расследование #майдан #гбр
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