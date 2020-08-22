Российские наемники с полуночи осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета - Минобороны

Российские наемники на Донбассе с начала суток осуществили один выстрел в районе Марьинки из ручного противотанкового гранатомета, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток до полудня на большинстве участков ответственности украинских подразделений режим тишины был соблюден. В то же время, наши защитники Марьинки в утренние часы зафиксировали один выстрел из ручного противотанкового гранатомета, который противник совершил со стороны оккупированного Трудовского", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, военнослужащие Вооруженных сил Украины на это нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации оружие в ответ не применяли.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой", - добавили в ведомстве.