В «Борисполе» у гражданина Китая обнаружили редкий янтарный камень

Почти 1,5 килограмма янтаря, среди которого и редкий камень, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с таможенниками в столичном аэропорту.

Как сообщает Госпогранслужба, припрятанный товар иностранец – гражданин Китая, который направлялся на рейс в Минск, попытался провезти в своем багаже.

Среди обнаруженного янтаря был необычный камень - внутри него находилось насекомое.

Такие экземпляры достаточно редки их цена может достигать $25 тыс.

Янтарь изъят и отправлен на экспертизу..