Катера Мариупольского отряда Морской охраны провели стрельбы в море

Экипажи катеров Морской охраны в составе тактической группы, которая выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, выполнили упражнения стрельб из автомата и пулемета с борта катера по дрейфующей цели.

"Так, морские пограничники оттачивают навыки по оперативному реагированию и поражению диверсионных групп в случае попыток нападения с моря, работают над обеспечением высокого уровня боевой подготовки и надежно защищают государственную границу от российской агрессии", - сообщает в субботу Госпогранслужба Украины.

Практические стрельбы проведены с соблюдением карантинных требований, в закрытом для плавания морском полигоне.

По завершении стрельб тактическая группа катеров отправилась по маршруту патрулирования.