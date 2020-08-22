События

13:13 22.08.2020

Катера Мариупольского отряда Морской охраны провели стрельбы в море

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Катера Мариупольского отряда Морской охраны провели стрельбы в море

Экипажи катеров Морской охраны в составе тактической группы, которая выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, выполнили упражнения стрельб из автомата и пулемета с борта катера по дрейфующей цели.

"Так, морские пограничники оттачивают навыки по оперативному реагированию и поражению диверсионных групп в случае попыток нападения с моря, работают над обеспечением высокого уровня боевой подготовки и надежно защищают государственную границу от российской агрессии", - сообщает в субботу Госпогранслужба Украины.

Практические стрельбы проведены с соблюдением карантинных требований, в закрытом для плавания морском полигоне.

По завершении стрельб тактическая группа катеров отправилась по маршруту патрулирования.

Теги: #мариуполь #госпогранслужба #учения
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