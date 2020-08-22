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10:44 22.08.2020

В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 59 новых случаев

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В ВСУ зафиксирован антирекорд заболевания COVID-19 за сутки: 59 новых случаев

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в целом сейчас болеет 545 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 59 новых случаев заболевания COVID-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Ровенская ЦГБ - 1 сотрудник ВСУ.

Кроме того, на лечений дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек: Киевская область - 16 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 4 сотрудника ВСУ, Одесская область - 3 военнослужащих, Ровенская область - 3 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 4 сотрудника ВСУ, Житомирская область - 2 сотрудника ВСУ и Полтавская область - 1 сотрудника ВСУ.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы снова антирекорд: выявлено 2 328 заболевших за сутки Covid-19, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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