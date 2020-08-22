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10:30 22.08.2020

Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

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Кличко: в Киеве за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек, заболели 179 жителей

 В Киев за прошедшие сутки еще у 179 жителей подтвердили заболевание COVID-19, при этом зафиксировано впервые 7 летальных случаев за сутки, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Так, всего в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Кличко отметил, что среди заболевших: 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет. Также заболели, в том числе, и шестеро медиков.

Отмечается, что в больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

"Соблюдая необходимые правила безопасности, вы заботитесь не только о себе, но и о людях, которые рядом", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы снова антирекорд: выявлено 2 328 заболевших за сутки Covid-19, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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