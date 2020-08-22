События

09:46 22.08.2020

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий 23-24 августа перекроют движение на центральных улицах

1 мин читать
В Киеве на время проведения праздничных мероприятий 23-24 августа перекроют движение на центральных улицах

 В связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева 23-24 августа по случаю празднования Дня государственного флага и Дня независимости Украины, движение транспорта будет ограничено.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа по следующим столичным улицам: улица Трехсвятительская; Владимирская; Михайловская; Малая Житомирская; проезд Владимирский.

Кроме того, движение автомобилей будет ограничено при проведении мероприятий по улицам Владимирская; Большая Житомирская; Десятинная; Малая Житомирская и переулок Рыльский.

Теги: #киев #праздники #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 21.08.2020
Более 1,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану порядка в Харьковской области в праздничные дни

Более 1,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану порядка в Харьковской области в праздничные дни

18:52 21.08.2020
В Киеве восстановили проезд по отремонтированному Борщаговскому путепроводу – Кличко

В Киеве восстановили проезд по отремонтированному Борщаговскому путепроводу – Кличко

15:59 21.08.2020
Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

15:27 21.08.2020
В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

14:02 21.08.2020
Прокуратура Киева уведомила о подозрении бизнесмена, не оплатившего аренду коммунальной земли на 7,5 млн грн

Прокуратура Киева уведомила о подозрении бизнесмена, не оплатившего аренду коммунальной земли на 7,5 млн грн

12:51 21.08.2020
Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

Зеленский анонсировал строительство 200 км дорог в Николаевской области в текущем году и проектирование еще 500 – в следующем

12:28 21.08.2020
Из 156 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 23 госпитализированы – Кличко

Из 156 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 23 госпитализированы – Кличко

05:38 21.08.2020
Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

Киевский фуникулер начнет работать 21 августа

19:02 20.08.2020
Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

18:11 20.08.2020
Рядом с киевскими школами установят почти полтысячи велопарковок – КГГА

Рядом с киевскими школами установят почти полтысячи велопарковок – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали – штаб ООС

Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию

Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

В Офис прокурора МУС передана информация об обстоятельствах Иловайской трагедии, виновником которой является РФ – Офис генпрокурора Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

В Украине 22 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

Три взрыва прогремели в Кабуле, один человек погиб, четверо ранены

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали – штаб ООС

Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию

Замглавы РГА на Харьковщине подозревается в служебной халатности при закупке школьного автобуса - полиция

Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тыс., инфицированных- 23 млн – Worldometer

Реанимобиль с Навальным прибыл в омский аэропорт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА