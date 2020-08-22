Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

Общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) требует от белорусских властей разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий в стране.

"В пятницу вечером стало известно, что министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна", - говорится в сообщении БАЖ.

Кроме того, в ассоциации констатировали, что с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой БАЖ - журналистской организации, состоящей в Международной и Европейской федерации журналистов.

Также в минувшую пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Беларуси".

"В случае с "Комсомолкой" это уже третий случай срыва выхода газеты", - подчеркивается в заявлении организации.

"Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о протестах после президентских выборов в стране и жестком насилии против их участников.

Ассоциация "считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси; - заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации", говорится в документе.

Также БАЖ требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам и призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.