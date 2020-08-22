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09:29 22.08.2020

В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

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В Украине снова антирекорд: 2328 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 657 выздоровели, 37 новых жертв вируса – СНБО

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 2 328 заболевших за сутки Covid-19, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 21 августа, было 2 106 заболевших за сутки Covid-19, 20 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки – 2134. 19 августа сообщалось о 1967 заболевших

Количество инфицированных составило на утро субботы 102 971 человек, выздоровевших – 51 735, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 244 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 48 992 человек, что на 1 634 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (291), в Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206) областях , в Киеве (179), во Львовской (172) и Ивано-Франковской (169) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 634 подозрения на заболевание Covid-19.

Теги: #снбо #коронавирус
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