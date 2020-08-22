В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 242 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 129 активных, 113 бессимптомных, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 104 тыс. 313 случаев.

Кроме того, за минувшие сутки в стране 1 тыс. 792 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 89 тыс. 712 человек, скончались 1 тыс. 481.