В Украине 22 августа ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

22 августа в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму грозы, при грозах шквалы 15-20 м / с, местами значительные дожди, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 22 августа ночью в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму грозы, при грозах шквалы 15-20 м / с, местами значительные дожди. (I уровень опасности, желтый). 21-25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.