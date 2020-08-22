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07:30 22.08.2020

Три взрыва прогремели в Кабуле, один человек погиб, четверо ранены

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Три взрыва прогремели в Кабуле, один человек погиб, четверо ранены

В Кабуле в субботу утром в разных частях города произошло три взрыва, в результате которых, по предварительным данным, погиб один и ранены четыре человека, сообщает полиция афганской столицы.

"Первый взрыв произошел на участке Сараке-Нав квартала Чихилсутун в седьмом административном районе, где была подорвана автомашина Toyota Corolla. Погиб один человек, двое получили ранения, включая гражданского. Второй взрыв произошел в 15-м районе Кабула, подорвана полицейская машина, пострадали двое полицейских", - сообщил местным СМИ начальник пресс-центра управления внутренних дел Кабула Фирдавс Фарамарз.

По его словам, в результате третьего взрыва, который произошел в пятом районе Кабула, никто не пострадал.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Теги: #взрыв #афганистан #кабул
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