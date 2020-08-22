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05:02 22.08.2020

Замглавы РГА на Харьковщине подозревается в служебной халатности при закупке школьного автобуса - полиция

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Следователи Шевченковского отделения полиции Харьковской области по согласованию с Изюмской местной прокуратурой сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.1 ст. 367 УК Украины) заместителю председателя одного из районных госадминистраций области.

"Действия служащего нанесли материальный ущерб местному бюджету на сумму более 93 тыс.грн", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного расследования, подозреваемый, будучи начальником отдела образования, по результатам государственной закупки в декабре 2011 года заключил договор с подрядчиком на поставку школьного автобуса. При этом он не привлек специалистов к проведению осмотра этого автобуса в соответствии с требованиями ГОСТа. Качество товара проверено не было и автобус, поставленный подрядчиком, не соответствовал требованиям Госстандарта для перевозки школьников. Тем не менее отдел образования районной госадминистрации перечислил подрядчику в качестве оплаты за приобретенный автобус излишние денежные средства в размере 93 120 грн.

Теги: #украина #харьковская #рга #халатность
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