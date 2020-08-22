Число жертв коронавируса в мире превысило 800 тыс., инфицированных- 23 млн – Worldometer

В мире с начала распространения коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний скончались 802 тыс. 362 человека, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, на утро субботы во всем мире с начала пандемии коронавирус выявлен у 23 млн 97 тыс. 857 человек.

Коэффициент смертности от инфекции на 1 млн жителей планеты составляет на утро субботы 102,9.