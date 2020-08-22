События

01:49 22.08.2020

Еще один бывший православный храм в Стамбуле, имевший статус музея, превращен в мечеть

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Еще один бывший православный храм в Стамбуле, имевший статус музея, превращен в мечеть

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу подписал декрет, в соответствии с которым еще один стамбульский православный храм, имевший статус музея, превращен в мечеть.

По данным турецкой газеты "Хюрриет", речь идет о комплексе "Карийе" (греч. Хора).

Этот византийский православный храм был построен в IV веке. После завоевания Константинополя османами православный храм был превращен в мечеть.

Комплекс "Карийе" был объявлен музеем после Второй мировой войны после того, как группа ученых обнаружила на территории храма уникальные византийские мозаики.

Декрет об изменении статуса "Карийе" принят спустя месяц после того, как аналогичный шаг был предпринят в отношении Святой Софии, напоминает издание.

Теги: #турция #мечеть #статус #музей
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