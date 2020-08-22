События

00:44 22.08.2020

В Харькове из-за COVID-19 отменен парад вышиванок ко Дню Государственного флага

1 мин читать
В Харькове из-за COVID-19 отменен парад вышиванок ко Дню Государственного флага

Парад вышиванок, который традиционно планировалось провести 23 августа по случаю Дня Государственного флага, отменен.

"Причина - существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и Харькове, вызванное пандемией коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщает пресс-служба Харьковской облорганизации "ВО "Свобода", которая инициировала и проводила парад вышиванок ежегодно.

В организации отмечают, что мероприятие было действительно массовым - в нем участвовали более тысячи человек.

"Такое большое скопление людей может вызвать резкий скачок заболеваемости COVID-19, тем самым еще больше осложнить непростую эпидемиологическую ситуацию в Харькове. Мы ответственно относимся к проведению любых наших мероприятий, а тем более таких массовых, как традиционные парады вышиванок. Подвергать людей опасности было бы крайне безответственным. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, однако здоровье людей важнее. Поэтому, как бы это не было обидно как для нас, так и для жителей Харькова, которые за четыре года успели по-настоящему полюбить эту традицию, мы вынуждены в этом году отменить Парад вышиванок ко Дню Государственного флага ", - цитирует пресс-служба главу ХОО ВО "Свобода" Юрия Неходу.

Как сообщалось, с 17 августа из-за роста числа подтвержденных случаев COVID-19 Харьков был переведен в "желтую зону", а с 24 августа - в "оранжевую".

 

Лю

Теги: #парад #covid_19 #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 21.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

19:07 21.08.2020
Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

18:11 21.08.2020
Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021г - Стефанишина

17:47 21.08.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы

17:17 21.08.2020
Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

14:58 21.08.2020
Зеленский: Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину, футбол решает эту задачу

Зеленский: Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину, футбол решает эту задачу

13:58 21.08.2020
Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского

Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского

12:51 21.08.2020
Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

12:28 21.08.2020
Из 156 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 23 госпитализированы – Кличко

Из 156 заболевших Covid-19 за сутки киевлян 23 госпитализированы – Кличко

12:16 21.08.2020
Почти 47% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 27,3% выступают за внеблоковый статус

Почти 47% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 27,3% выступают за внеблоковый статус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

В Офис прокурора МУС передана информация об обстоятельствах Иловайской трагедии, виновником которой является РФ – Офис генпрокурора Украины

Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Глава МИД Германии посетит Украину в День независимости

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще один бывший православный храм в Стамбуле, имевший статус музея, превращен в мечеть

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента на новых выборах

Не менее шести человек погибли в природных пожарах в Калифорнии

Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

Четыре человека погибли от травм во время акций протеста в Беларуси – ООН

ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов

В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса продлится менее двух лет

Задержанных в Минске журналистов "Радио Свобода" депортируют

В Днепропетровской области 420 полицейских будут обеспечивать охрану порядка во время мероприятий 23 и 24 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА