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23:42 21.08.2020

Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента на новых выборах

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Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента на новых выборах

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае организации новых выборов.

"Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента - ИФ)", - сказала Тихановская в интервью телеканалу "Белсат".

Она также отметила, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства. "Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне", - подчеркнула Тихановская.

"Именно поэтому был создан Координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, чтобы мы вместе пришли к организации новых честных и прозрачных выборов. Все должно решаться внутри страны", - сказала она.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. По информации белорусских властей, погибло трое человек, ООН заявляет о гибели четверых. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #тихановская #выборы #беларусь
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