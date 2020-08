Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

Крупнейшие новостные организации США объединяют силы в попытке добиться более выгодных условий от Apple Inc. (SPB: AAPL) в отношении комиссионных, которые производитель iPhone взимает с них за цифровую подписку через его магазин приложений App Store, пишет The Wall Street Journal.

В письме генеральному директору Apple Тиму Куку торговая ассоциация Digital Content Next, представляющая интересы The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и других изданий, попросили разъяснить условия получения более низкой комиссии в магазине приложений App Store.

В настоящее время разработчики приложений, включая новостные издания, отдают Apple комиссию в размере 30% от продаж подписки через приложения для iOS, эта комиссия снижается до 15% после первого года пользования услугой подписчиком. Apple заявляет, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений и позволяет компании покрыть операционные расходы.

"Условия уникальной торговой площадки Apple сильно влияют на способность продолжать инвестировать в высококачественный, заслуживающий доверия новостной и развлекательный контент, особенно в условиях конкуренции с другими более крупными компаниями", - говорится в письме, подписанном главой Digital Content Next Джейсоном Кинтом, которое приводит WSJ.

В письме упоминается переписка между старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью и главой Amazon Inc. Джеффом Безосом, в которой топ-менеджеры договорились об условиях размещения сервиса Amazon Prime Video. Согласно этой договоренности, о которой стало известно в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей 29 июля, для сервиса действовала пониженная 15%-ная комиссия, если пользователи оформляли подписку через iPhone, и нулевая комиссия, если пользователи уже оформили подписку на Amazon или другой платформе.

Кинт спросил Кука, что требуется от участников Digital Content Next, чтобы претендовать на те же условия, которые были предложены Amazon.

"Я прошу вас четко определить условия, которым удовлетворяет Amazon для своей договоренности, чтобы компаниям-членам Digital Content Next, отвечающим этим условиям, можно было предложить такое же соглашение", - пишет он.

Комиссионные Apple вызывают вопросы не только у новостных организаций. На прошлой неделе разработчик компьютерных игр Epic Games подал иски против Apple Inc. и Alphabet Inc. (SPB: GOOG), обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite, разработчиком которой является Epic.