События

22:41 21.08.2020

На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

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На Буковине число инфицированных коронавирусом составило 208 человек за сутки – глава ОГА

Число инфицированных коронавирусом в Черновицкой области составило 208 человек за сутки, 21 августа, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Последние дни буковинцы активно пренебрегали собственной безопасностью. Случаи инфицирования случались на рынках, на курортах, в общественном транспорте и, конечно же, во время массовых гуляний. Как результат, имеем более 200 вновь выявленных инфицированных второй день подряд", - написал Осачук на своей странице в соцсети  Фейсбук в пятницу вечером.

Также в обнародованном им инфографике сказано, что областная лаборатория исследовала 752 образца. Таким образом, в области обнаружили 8713 случаев инфицирования коронавирусом от первого зарегистрированного случая.

Кроме того, 21 августа выздоровели от COVID-19 еще 42 человека. Общее количество выздоровевших составляет 5806 человек.

"Между тем, некоторые госпитальные базы загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", - подытожил глава ОГА.

Теги: #буковина #коронавирус #украина
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