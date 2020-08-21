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22:07 21.08.2020

ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов

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ЕС и США заключили первое за 20 лет соглашение о снижении торговых тарифов

Европейский союз и США объявили в пятницу о пакете снижения тарифов, который расширит доступ на рынки друг друга для экспорта на сотни миллионов долларов.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение даст положительные результаты для экономики США и ЕС. Мы хотим, чтобы этот пакет снижения тарифов ознаменовал собой лишь начало процесса, который приведет к новым соглашениям, которые создадут более свободную, справедливую и взаимовыгодную атмосферу трансатлантической торговли", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

О подписании соглашения, которое впервые за более чем два десятилетия сокращает пошлины между США и ЕС, объявили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и комиссар ЕС по вопросам торговли Фил Хоган. Оно касается пока ограниченного круга весьма специфических товаров.

Так, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров. Их экспорт из США в ЕС превысил в 2017 году $111 млн. Брюссель отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования с ретроактивным действием начиная с 1 августа 2020 года. Тарифы ЕС будут отменены на пятилетний период, и Еврокомиссия сразу инициирует процедуры, которые сделают изменение постоянным.

США снизят на 50% тарифные ставки на некоторые продукты, экспортируемые ЕС, среднегодовой торговой стоимостью в $160 млн, включая приготовленные блюда, хрустальную посуду, препараты для обработки поверхностей, ракетный порох, зажигалки и детали для запальных устройств. Снижение тарифов в США также будет основано на режиме наибольшего благоприятствования с ретроактивным действием с 1 августа 2020 года.

Теги: #сша #торговля #ес #тарифы
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