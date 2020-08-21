В Днепропетровской области 420 полицейских будут обеспечивать охрану порядка во время мероприятий 23 и 24 августа

В Днепропетровской области полиция будет обеспечивать охрану порядка во время торжеств по случаю Дня государственного флага и Дня независимости Украины 23 и 24 августа, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"23 и 24 августа на территории Днепропетровской области состоятся 49 массовых мероприятий по случаю государственных праздников. Для обеспечения общественного правопорядка привлечено 420 полицейских", - сообщил начальник отдела массовых и охранных мероприятий управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Юрий Солодовник.

Так, в полиции попросили с пониманием относиться к мерам безопасности и поддерживать правопорядок.

"В случае выявления неизвестных предметов, пакетов или забытых вещей самостоятельно не стоит устанавливать содержание клади. Сразу обратитесь к полицейскому или позвоните по телефону "102", - отметил Солодовник.