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20:55 21.08.2020

Задержанного в Минске диджея Соколовского отпустили из полиции

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Задержанного в Минске диджея Соколовского отпустили из полиции

Звукорежиссер Влад Соколовский, который включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном мероприятии в Киевском сквере был вновь задержан в Минске в пятницу, сообщает портал tut.by

"По информации адвоката, Влад находится в центральном аппарате МВД, однако к клиенту его не пускают. Лишь сказали, что скоро должны отпустить", - сообщил портал со ссылкой на адвоката Соколовского.

После 20:00 Соколовского отпустили. Причина его приглашения в МВД пока неизвестна.

Соколовский и его коллега Кирилл Галанов ранее получили десять суток ареста за хулиганство и неповиновение после того, как включили песню "Перемен" на семейном празднике, организованном властями в преддверии президентских выборов в Беларуси. 16 августа они были отпущены после отбывания ареста.

Теги: #диджей #полиция #беларусь
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