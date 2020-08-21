События

19:55 21.08.2020

Более 1,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану порядка в Харьковской области в праздничные дни

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Более 1,7 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану порядка в Харьковской области в праздничные дни

В Харьковской области во время массовых мероприятий с 22 по 24 августа обеспечивать охрану порядка будет Национальная полиция Украины и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Следить за публичной безопасностью и порядком будут более 1 550 сотрудников ГУ Нацполиции в Харьковской области и 150 военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ожидается, что в эти три дня Харькове и области пройдет более 120 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня государственного флага и 29-й годовщины со Дня независимости Украины. Ожидается, что участие в них примут до 80 тыс. человек.

Теги: #правопорядок #праздники #харьковская_область
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