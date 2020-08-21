Подразделения МВД готовы обеспечивать общественную безопасность во время массовых мероприятий 23 и 24 августа

Правоохранители Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям готовы обеспечивать общественную безопасность во время запланированных праздничных мероприятий по случаю Дня государственного флага и Дня независимости Украины, сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы, поскольку 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. Одновременно - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - подчеркнул Яровой во время совещания с руководителями силовых ведомств.

Также Яровой отметил необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко добавил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка упадет на полицию диалога.

"Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога - чтобы не допустить провокаций, расшатывание ситуации, избежать конфликтов", - сказал Клименко.

Отмечается, что во время мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сообщил он.