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19:08 21.08.2020

В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью USEC

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В Украине разработали электромобиль для людей с инвалидностью USEC

Министерство инфраструктуры Украины приветствует разработку украинской модели электромобиля для людей с инвалидностью USEC, написал на своей телеграм-странице министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Благодарен авторам первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью USEC за воплощение действительно инновационного и технологического проекта, который одновременно убирает барьеры и беспокоится о каждом из нас, создавая необходимые условия для тех, кто в этом нуждается. Государство должно сделать все, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе такие продукты", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Мининфраструктуры будет и в дальнейшем всесторонне поддерживать такие важные инициативы в Украине как отмена НДС и пошлин на ввоз электромобилей, а также стимулировать национальное производство электрокаров.

Ukrainian Social Electric Car (USEC) - общий проект телеведущей Виктории Киосе в сотрудничестве со специалистами компании Ecofactor. Технический исполнитель проекта - основатель и CEO группы компаний Ecofactor Сергей Вельчев.

Украинский электромобиль для людей с инвалидностью был разработан на базе Smart-авто и позволяет лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата удобно передвигаться по городу. Без посторонней помощи человек может спокойно заехать в машину как в капсулу и удобно передвигаться по городу без посторонней помощи.

Теги: #разработка #электромобиль
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