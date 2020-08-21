События

19:07 21.08.2020

В Минске проходит акция протеста "цепь покаяния" от Окрестина до Куропат

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В Минске проходит акция протеста "цепь покаяния" от Окрестина до Куропат

В белорусской столице в пятницу вечером проходит акция "цепь покаяния", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

По замыслу участников акции, они выстраиваются в цепочку от ИВС на Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском.

В настоящее время люди по всему городу - на Немиге, Грушевке, в районе Академии наук, в самих Куропатах. Участники акции держат флаги, проезжающие машины поддерживают их сигналами.

Милиция пока не препятствует проведению акции.

В ИВС на Окрестина помещаются задержанные на акциях протеста.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое погибли. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #беларусь
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