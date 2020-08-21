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19:07 21.08.2020

Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

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Еще одна служба новостей в Харькове меняет режим работы из-за COVID-19

С 21 по 31 августа медиа-группа "Объектив", которая выпускает новости на харьковском телеканале Simon, меняет режим работы из-за подтверждения COVID-19 среди работников.

"Подтвержден диагноз у двух сотрудников - журналистки и монтажера. Оба сейчас на самоизоляции. Остальные сотрудники перешли на дистанционный режим работы. Поэтому выпуски новостей на телеканале не будут выходить. Но будут доступны на сайте "Объектива" и в соцсетях", - сказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор ТРК Simon Виктория Аннопольская.

Это уже второй случай за неделю изменения режима работы местного телеканала из-за COVID-19. Ранее Харьковский филиал "Суспильного" приостановил выход информационных выпусков на телеканале UA: ХАРЬКОВ и телепроекта "Тема дня" из-за того, что у одной из журналисток подтвержден COVID-19.

Теги: #сми #коронавирус #харьков
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