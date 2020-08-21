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19:06 21.08.2020

Навального разрешили перевезти в Германию, его состояние стабильное

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Навального разрешили перевезти в Германию, его состояние стабильное

Омские медики не возражают против транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Германию, сообщил журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.

"Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - сказал он.

"Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же", - написала в свою очередь в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Теги: #навальный #германия
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