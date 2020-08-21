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19:02 21.08.2020

В Офис прокурора МУС передана информация об обстоятельствах Иловайской трагедии, виновником которой является РФ – Офис генпрокурора Украины

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В Офис прокурора МУС передана информация об обстоятельствах Иловайской трагедии, виновником которой является РФ – Офис генпрокурора Украины

Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения военных преступлений, в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска (Донецкая область) в августе 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по факту решения и ведения представителями власти РФ и Вооруженных сил РФ агрессивной войны против Украины, что повлекло к гибели людей и другим тяжким последствиям. В рамках уголовного производства исследуются обстоятельства Иловайской трагедии.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3 500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

По установленным данным, критическое соотношение ВС Украины в районе г.Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

Позже, 26-28 августа, между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военнослужащих по согласованным маршрутам, однако 29 августа по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода.

Кроме того, в это время, также по непосредственному указанию командования Генштаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные незаконные вооруженные формирования совершили убийства раненых украинских военнослужащих.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", - установили в Офисе генпрокурора.

Всего по результатам расследования военной агрессии РФ против Украины привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 чиновник. Сейчас указанные лица объявлены в розыск.

"В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, из них 3 военнослужащих ВС РФ", - сказано в сообщении.

Так, следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установления всех виновных лиц.

Теги: #трагедия #расследование #иловайск
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