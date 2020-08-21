В Киеве восстановили проезд по отремонтированному Борщаговскому путепроводу – Кличко

В Киеве завершен ремонт и возобновлено движение транспорта по Борщаговскому путепроводу, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Проезд по Борщаговскому путепроводу полностью открыт. Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году он не видел ремонта", - написал Кличко в Facebook.

Он сообщил, что в процессе ремонта были заменены 23 опоры и установлены 76 новых балок. Также была капитально отремонтирована проезжая часть, рельсы скоростного трамвая и оборудованы новые тротуары с системой осветления.

"Ремонт провели не только на путепроводе – обновили и подъезды к нему", - уточнил Кличко.