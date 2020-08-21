Департаменты здравоохранения в регионах должны за два дня наладить работу горячих линий – Степанов

Департаменты здравоохранения Украины имеют два дня для налаживания эффективной работы горячих линий на местах, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по итогам селекторного совещания с регионами.

"Вопрос держу на личном контроле. Ведь ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест (вместо того, чтобы направить к человеку бесплатную мобильную бригаду специалистов) или по ошибке дают ему номер детективного агентства (вместо лаборатории)... Это только звучит смешно. А по факту такие истории неприемлемы!", - написал Степанов в соцсети Facebook в пятницу.

Руководители департаментов здравоохранения получили поручения учесть все проблемные моменты и срочно их исправить.